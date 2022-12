Feira de Arte amplia horário de funcionamento no final de ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Expo Arte, uma das muitas opções de lazer e compras na cidade, tem seu horário ampliado nesse final de ano. Além do funcionamento normal, aos sábados e domingos, a feira de artes e artesanato Expo-Arte de Rua vai funcionar também nos dias 23 e 30 de dezembro (sexta-feira), das 9h às 18h, no entorno das Thermas Antônio Carlos, considerando o período de férias escolas e os festejos natalinos que atraem grande quantidade de visitantes para cidade.

A autorização para o funcionamento excepcional da Expo-Arte foi publicada por meio do Decreto 14.165, no Diário Oficial do Município da última segunda-feira (12). Neste final de ano, além das sextas-feiras (23 e 30/12), das 9h às 18h, a Expo-Arte de Rua vai funcionar aos sábados (17, 24 e 31/12), das 9 às 18h e aos domingos (18 e 25/12 e 1/1), das 9h às 14h.

A feira é uma boa opção de lazer, cultura e compras para visitantes e funciona no entorno de um dos mais belos patrimônios arquitetônicos de Poços de Caldas, as Thermas Antonio Carlos. A exposição de arte de rua conta com produtos de materiais diversos, feitos à mão por artesãos locais, como brinquedos de madeira, sabonetes artesanais e bijuterias, além de uma vasta galeria de artes plásticas. Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação da Secretaria Municipal de Cultura.

A iniciativa tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas e artesãos locais, além de divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalho manuais de expressivo valor artístico e criar condições para artistas plásticos e artesãos não estabelecidos comercialmente exporem e comercializarem suas obras e produções.

Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação da Secretaria Municipal de Cultura. Por lei, são disponibilizadas 24 vagas para artes plásticas, localizadas atrás do prédio das Thermas e 40 para artesanato, no Jardim “Elisiário Junqueira”, em frente à entrada principal.

A feira de artes e artesanato Expo-Arte de Rua conta também com uma vitrine virtual nas redes sociais: https://www.facebook.com/Expo-Arte-de-Rua-103916431815080 e @expoartederua no Instagram.