Feira do Inatel oferta mais de 600 vagas de engenharia

Representantes do LinkedIn, da Amazon e do HackTown vão ministrar palestras durante o evento

Mais de 600 vagas de emprego para a área de engenharia serão disponibilizadas durante a Feira de Oportunidades, realizada pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), nos dias 30 e 31 de agosto de 2023, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Ao todo, serão cerca de 44 empresas participantes, de diferentes segmentos, recrutando profissionais para atuarem em vagas por todo o Brasil.

O evento, que tem o apoio institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), pretende conectar, em um único ambiente, profissionais que estejam em busca de oportunidade de emprego e empresas que estão com processo seletivo aberto. A Feira também é voltada para estudantes.

O Crea-MG terá um estande durante todo o evento, onde será possível tirar dúvidas sobre a obtenção do registro no Conselho, uma vez que para exercer legalmente a engenharia, a agronomia e as geociências, os profissionais precisam estar registrados e habilitados no Sistema Confea/Crea. “Esta é a segunda edição da Feira e a primeira, realizada no ano passado, foi muito exitosa. Foi possível promover o encontro das duas partes interessadas, tanto as empresas quanto os profissionais. Acreditamos em iniciativas como estas que valorizam os nossos profissionais e futuros profissionais. Estamos com muitas expectativas para esta edição”, pontua o diretor de Relações Institucionais do Crea-MG, engenheiro eletricista Bruno Oliveira Monteiro, que também é professor do Inatel.

Durante a Feira, as empresas participantes vão ministrar, ainda, palestras sobre o segmento em que atuam, apresentando dados do setor e perspectivas futuras, dentre elas, representantes do LinkedIn, da Amazon e do HackTown.

A feira é gratuita e aberta a estudantes e profissionais da área técnica. Para participar, é preciso se inscrever pelo site https://inatel.br/feiradeoportunidades/, onde também está a programação completa.

Serviço:

Data: 30 e 31 de agosto de 2023

Local: Inatel – Prédio 5– Av. João de Camargo, 510 – Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/feira-de-oportunidades-2023-inatel/2035293