Maio Amarelo: Vigilância Epidemiológica e alunos da PUC Minas realizam campanha de conscientização

Alice Dionisio

Nesta terça-feira (23), integrando as ações do Demutran em alusão ao Maio Amarelo, a secretaria de saúde, através da Vigilância Epidemiológica e pelos alunos do curso de medicina da Puc Minas Poços de Caldas, realizarão uma ação de conscientização para reduzir acidentes de trânsito.

A ação será realizada na Estação Fepasa, das 13h às 16h, onde será realizada uma simulação de pessoas acidentadas, com o intuito de impactar a população e levar uma reflexão sobre os comportamentos mais seguros de trânsito.

O maio amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, pretende sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Os acidentes e as violências, segundo o Ministério da Saúde, correspondem às causas externas de morbidade e mortalidade, representadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças – CID-10. Os acidentes englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o acidente de trânsito, entre outros.

Assim, a Vigilância de Causas Externas é responsável pela Vigilância dos Acidentes e busca realizar análise da situação epidemiológica e disseminação de informações.