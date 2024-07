Feiras de Artes e Artesanato em Poços de Caldas estendem horário durante alta temporada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando ampliar as atrações turísticas durante as férias escolares e o Festival de Inverno, a Prefeitura de Poços de Caldas anunciou um horário especial para as tradicionais feiras de artes e artesanato da cidade, devido ao aumento significativo de visitantes e moradores na área central.

A Fearpo, conhecida como a feirinha da Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), e a Expo-Arte de Rua, que ocorre no entorno das Thermas Antônio Carlos, estarão abertas aos sábados, nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, das 8h às 16h.

A Fearpo é uma das feiras mais tradicionais de Poços de Caldas, conhecida por sua ampla variedade de produtos. Visitantes podem encontrar desde tricô, crochê e bordados até itens em madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais. Além disso, a feira é famosa por seus doces caseiros e outras delícias gastronômicas, como pastel de fubá e acarajé. A feirinha movimenta a região e proporciona uma experiência autêntica aos turistas e moradores, valorizando a cultura e a economia local.

Celebrando 30 anos de existência, a Expo-Arte de Rua é uma excelente opção de compras e lazer. Localizada no entorno das Thermas Antônio Carlos, a feira oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos de artistas plásticos e artesãos locais. Os expositores apresentam uma variedade de técnicas artesanais e quadros, proporcionando um ambiente rico em arte e cultura. A feira busca valorizar o trabalho dos artistas e artesãos de Poços de Caldas, promovendo um intercâmbio cultural entre moradores e turistas.

As feiras não só ampliam as opções de lazer para os visitantes durante a alta temporada, mas também fortalecem o turismo e cuktura local, gerando renda para os artesãos e contribuindo para a economia da cidade. A iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas reflete a preocupação em oferecer uma experiência completa aos turistas, valorizando as tradições e a cultura local.

Serviço

Fearpo – Feirinha da Praça Dom Pedro II

Datas: 6, 13, 20 e 27 de julho de 2024

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos)

Expo-Arte de Rua

Datas: 6, 13, 20 e 27 de julho de 2024

Horário: das 8h às 16h

Local: Entorno das Thermas Antônio Carlos

Visite Poços de Caldas em julho e aproveite as feiras de artes e artesanato que enriquecem a experiência cultural e turística na cidade.