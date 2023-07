Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Festival de Bandas e Fanfarras agita primeiro domingo do Festival de Inverno de Poços de Caldas

Desde 2017, o primeiro domingo do Festival de Inverno conta com a realização do Festival de Bandas e Fanfarras. Nesta 5ª edição, o evento será realizado a partir das 9h, no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, com a participação de dez agremiações.

Nesta edição, participam do encontro as bandas e fanfarras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP), do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza (Mirim), do 103/MG Grupo de Escoteiros Pinheiros – 103 GEPIN, da E.M. José Avelino de Melo (Mirim), da E.M. Wilson Hedy Molinari, da E.M. José Avelino de Melo (Marcial), Veteranos, E.M. Professora Edir Frayha e Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza (Marcial).

O Festival de Bandas e Fanfarras é uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Cultura, que tem como objetivo promover o trabalho pedagógico-musical e o intercâmbio entre as bandas marciais da cidade. A proposta resgata os encontros de bandas e fanfarras que, tradicionalmente, aconteciam em julho e que foram sendo esquecidos com o passar dos anos.

“É um momento de confraternização entre as bandas, que podem apresentar para a população o trabalho que vem sendo realizado nas escolas”, ressalta a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, destaca que o evento já se consolidou na programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas como uma atração que agrada moradores e turistas e, especialmente, proporciona a troca de experiências entre as corporações musicais.

Confira a ordem do desfile:

1- Banda da APAE

2- Banda da ADEFIP

3 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza – Banda Mirim

4- 103/MG Grupo de Escoteiros Pinheiros – 103 GEPIN

5- E.M. José Avelino de Melo – Mirim

6- E.M. Wilson Hedy Molinari

7- E.M. José Avelino de Melo – Marcial

8- Veteranos

9- E.M. Professora Edir Frayha

10 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza – Marcial

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.