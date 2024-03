Sesc Poços de Caldas promove Encontro Sesc +50 com Irene Cavalieri e a temática “Empregabilidade Prateada”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo dia 21 de março, às 19h, o Sesc Poços de Caldas terá a honra de receber Irene Cavalieri, renomada palestrante e profissional multifacetada, para um encontro enriquecedor sobre “Empregabilidade Prateada”. O evento, parte da série Sesc +50, será uma oportunidade única para explorar questões relevantes relacionadas à longevidade, experiências profissionais e o impacto positivo que indivíduos maduros podem ter no mercado de trabalho.

Sobre Irene Cavalieri: Irene Cavalieri, de 37 anos, é uma mulher inspiradora e apaixonada por artes, costuras, moda afetiva e sustentável, além do consumo consciente. Mãe de pet, e descendente de uma linhagem de costureiras, Irene traz consigo uma bagagem única que permeia sua trajetória como Terapeuta Ocupacional (UFMG), Arteterapeuta (FAVI) e Mestre em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Coimbra, em Portugal.

Com ampla experiência em longevidade, Irene é reconhecida como uma profissional engajada em ações transformadoras e de impacto social positivo. Além de sua formação acadêmica, ela atua como designer de moda criativa, figurinista e empreendedora, destacando-se por sua participação ativa na promoção da diversidade e no estímulo ao consumo consciente.

O Encontro Sesc +50 – “Empregabilidade Prateada”: O evento gratuito proporcionará uma reflexão sobre as potencialidades e desafios relacionados à inserção de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Irene Cavalieri compartilhará suas experiências, insights e visão sobre a importância da maturidade profissional em diversas áreas, explorando temas como inovação, empreendedorismo e a contribuição significativa que esse público pode oferecer.

Detalhes do Evento:

•Data e Horário: 21 de março, às 19h

•Local: Sesc Poços de Caldas – Rua Paraná, 229 – Centro

•Palestrante: Irene Cavalieri

•Entrada gratuita!

O objetivo é abrir caminhos para novas perspectivas no cenário da empregabilidade para profissionais acima dos 50 anos. A presença da renomada palestrante Irene Cavalieri certamente trará insights valiosos e inspiradores.

As inscrições podem ser feitasna Central de Relacionamento do Sesc Poços de Caldas ou na internet pelo link: https://x.gd/ll2H9

Sobre o Sesc

O Sesc é uma instituição comprometida com o desenvolvimento social, cultural e educacional, proporcionando atividades e eventos que promovem o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

