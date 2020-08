Notre Dame Intermédica compra Climepe por R$ 168 milhões

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Climepe foi fundada há 25 anos e possui uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde e 6 mil de odonto

Alice Dionisio | 11h34

A Notre Dame Intermédica anunciou nesta terça-feira (04) que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de saúde Climepe por 168 milhões de reais.

Após a aprovação da transação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o GDNI assumirá uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde (81% corporativo/adesão), 6 mil beneficiários de odonto.

O hospital foi inaugurado em 2016, opera com 119 leitos, sendo 16 de UTI. O acordo de compra inclui a estrutura do hospital – com 10 mil metros quadrados de área construída -, um moderno Day Clinic – unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade, inclusive, pequenas cirurgias – e um Centro de Diagnóstico por Imagem.

“Com mais esta compra, conseguimos fortalecer nossa estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, dando continuidade ao trabalho da Climepe, que tem um modelo de atendimento e de serviços muito similar ao nosso. Estamos muito satisfeitos com esta operação, que vai nos permitir oferecer serviços de saúde com a marca GNDI em uma região com os principais polos industriais e de turismo do sul mineiro”, destaca Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica. A área de influência de Poços de Caldas conta com mais de 600 mil habitantes, sendo 185 mil beneficiários de planos de saúde.

Com esta aquisição, o Grupo NotreDame Intermédica dá ainda mais corpo a estratégia de aumentar sua presença com Rede Própria em diferentes estados, consolidando sua atuação nacional. Em junho, o Grupo anunciou a chegada à Minas Gerais com a aquisição do Grupo Santa Monica. Em 2019, a compra da Clinipam marcou a entrada na região Sul, nos estados de Santa Catarina e Paraná, reiterada com a compra, em maio de 2020, do Hospital do Coração em Balneário Camboriú.

O Grupo NotreDame Intermédica é, hoje, a maior operadora de saúde do Brasil, com 52 anos de mercado, 6,2 milhões de beneficiários e uma estrutura própria de atendimento que soma 23 hospitais, 87 Centros Clínicos, 14 Unidades de Medicina Preventiva, 11 Unidades de imagem diagnóstica e 62 pontos de coleta NotreLabs, o laboratório de análises clínicas do Grupo.

Nós entramos em contato com a empresa poços-caldense, que se recusou a passar qualquer informação.