Fila Zero avança: Mutirões de consultas serão realizados durante o mês de setembro

Durante todo o mês de setembro o programa Saúde Fila Zero avançará ainda mais, serão realizados diversos mutirões de consultas de especialidades. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Saúde vem ampliando significativamente a oferta de serviços à população por meio de novos equipamentos, ações concentradas ou parcerias firmadas com objetivo de reduzir filas de espera e garantir acesso ao atendimento e tratamento nas mais diversas áreas.

Serão contempladas consultas de demanda reprimida das especialidades de ortopedia, ginecologia, gastroenterologia, urologia, psiquiatria e proctologia. As consultas de psiquiatria do ano de 2022 já foram zeradas e agora, toda a demanda de 2023 será finalizada já no próximo mês.

“Temos unido forças para conseguir zerar a fila por atendimento médico especializado em Poços de Caldas. São consultas de diversas especialidades que estão sendo ofertadas graças ao reforço que temos feito nas nossas equipes médicas. Esse era um compromisso que assumimos com a população e que estamos cumprindo”, comentou o secretário de Saúde, Thiago Mariano.

As consultas serão realizadas no Hospital Gilberto de Matos (Zona Leste), Policlínica Central e Policlínica da Zona Sul. O setor de regulação da Secretaria de Saúde está entrando em contato com os pacientes para agendamento. Caso os solicitantes mudem de endereço ou troquem o número de telefone, é necessário atualizar no PSF mais próximo.

Importante salientar também, que os pacientes devem ficar atentos ao telefone e caso não possam comparecer na data e hora marcada, avisem com pelo menos três dias de antecedência.