Fiscalização vai ser intensificada durante o período de carnaval

Durante o feriado de Carnaval, de quinta-feira (24) a segunda-feira (28), as fiscalizações serão intensificadas.

Equipes compostas por integrantes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito realizarão fiscalizações por toda a cidade.

As equipes estarão atentas aos descumprimentos às determinações da resolução nº71, que determina a proibição da realização de bailes, desfiles, encontros, reuniões, blocos e eventos de Carnaval, de qualquer natureza e voltada a qualquer tipo de público, em locais públicos ou privados; a promoção de atividades dançantes e a degustação e consumo de bebidas e alimentos por pessoas em pé, fora das mesas ou balcões de atendimentos ou em filas de espera.

A atenção também estará voltada aos locais mais propícios para festas, como por exemplo, em chácaras, festas residenciais, particulares e em condomínios.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressalta que além das fiscalizações a conscientização das pessoas é necessária. “É importante que neste momento as pessoas entendam que a pandemia não acabou, que o uso de máscara e álcool em gel são indispensáveis, e que na medida do possível evitem as aglomerações prolongadas em recintos fechados. Além da fiscalização nós queremos contar com a conscientização das pessoas que devem se preocupar com sua saúde e a saúde de seus familiares. “

A Prefeitura não decretou ponto facultativo, em virtude da pandemia e a ação faz parte do plano de enfrentamento à Covid-19 no município.

Denúncias de aglomerações ou outras irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153 ou pelo 190.