PM prende autores de receptação em Andradas

Na tarde de ontem, 26, por volta de 12h24, a Polícia Militar efetuou a prisão de dois indivíduos sob suspeita de receptação de gado bovino em Andradas. A ação policial foi resultado de informações recebidas acerca do possível envolvimento dos suspeitos em um furto de gado ocorrido no município de Divinolândia, Estado de São Paulo, em 17 de maio de 2023.

Após receberem a denúncia de que o animal furtado estava sendo anunciado para venda em um grupo de rede social e que estaria localizado em um sítio na zona rural, as autoridades prontamente organizaram uma equipe para investigar a situação.

Com base nas informações obtidas, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado, situado no Bairro Óleo. Em uma ação bem-sucedida, os suspeitos, ambos do sexo masculino com idades de 40 e 77 anos, foram localizados e detidos no local. Durante a abordagem, um dos indivíduos alegou ter adquirido o gado de um terceiro envolvido, no entanto, não forneceu maiores detalhes sobre a identidade do fornecedor, alegando que o encontro ocorreu cerca de 70 dias atrás em uma estrada que dá acesso a Poços de Caldas.

Os dois autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, e o animal, identificado como produto do crime, também foi apreendido pelas autoridades. Agora, as investigações seguem em andamento para apurar a participação de outros possíveis envolvidos no furto de gado bovino ocorrido em Divinolândia.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM