Flipoços 2023 transmitirá ao vivo parte de sua programação

O Flipoços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas que está com nova data, de 03 a 07 de maio, no Espaço Cultural da Urca, transmitirá ao vivo parte de sua programação pelo canal no YouTube. /@flipocos-pc

Com programação variada e convidados conhecidos do grande público, o festival promete palestras e encontros emocionantes.

Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe tudo sobre o festival literário mais charmoso de Minas Gerais.

A programação completa você confere pelo site:

👉flipocos.com

Beatriz Aquino

