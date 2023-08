Flipoços abre novos caminhos para a Literatura em evento de tecnologia e inovação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“a convite do Hack Town, festival literário marca presença e abre novas perspectivas para difusão do livro”

Um dos mais renomados eventos de tecnologia e inovação do Brasil – Hack Town, consolida Santa Rita do Sapucaí, como o polo nacional deste segmento e abre outros olhares para o livro, leitura e literatura.

O Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas esteve presente na 7ª edição do HT levando pela primeira vez uma livraria em parceria com a Livruz e ainda, a curadora teve a oportunidade de falar sobre a história do Flipoços e apresentar alguns dados da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.

Para Gisele Ferreira, curadora do Flipoços, o evento trouxe novas oportunidades para a divulgação, não só do livro papel, como também da literatura contemporânea e autores brasileiros. “fiquei muito contente em sentir o interesse das pessoas pelo nosso festival, e sobretudo, pelo livro papel em um ambiente tão tecnológico, mas mostrou também que a literatura e o livro têm um caminho interessante a desbravar, o Flipoços enquanto festival literário e absolutamente aberto a novos olhares, provou que é possível navegar em outros mares em defesa do livro, leitura e literatura”, enfatiza.

Outra questão que ficou bastante evidente na experiência Hack Town, foi verificar que o público que gira em torno do tema inovação e tecnologia, é muito maior que o público e players do mercado editorial e literário do Brasil. Neste sentido e aproveitando a oportunidade do convite para integrar a programação do Hack Town, a GSC Eventos, cumpre um papel fundamental de difusão da cadeia produtiva do livro brasileiro, abrindo um mercado até então, distante do universo da literatura contemporânea.

Para 2024, os dois importantes festivais sul-mineiros tendem a juntar ainda mais forças e promover uma importante simbiose de esforços, enfatizando os dois polos regionais do Estado, o da tecnologia e da literatura, fortalecendo seus territórios e promovendo o desenvolvimento humano e a economia criativa de Santa Rita do Sapucaí e de Poços de Caldas.

O 19º. Flipoços vai acontecer junto com a Bienal do Livro do Sul de Minas de 27 de abril a 05 de maio e contará com muitas novidades. Para mais informações acesse www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos @bienaldolivrosuldeminas @hacktownsrs