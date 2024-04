Flipoços firma parceria internacional ampliando ações de acessibilidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 27 de abril a 05 de maio de 2024, Minas Gerais sedia um dos maiores encontros de literatura de língua portuguesa do mundo, o 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços). Com uma programação de alto nível e o compromisso de mais de 16 anos na promoção sistemática do intercâmbio cultural com Portugal. Nesta edição, o evento amplia as ações voltadas à inclusão através de uma parceria com a Escola Politécnica de Leiria, propiciando a integração de portadores de necessidades especiais à programação.

Conforme a curadora do Flipoços, Gisele Ferreira, ações de acessibilidade sempre foram uma preocupação do Festival, mas este ano a colaboração do Centro de Recursos para a Inclusão Digital de Leiria (CRID) fez toda a diferença. Foi confeccionado um material inclusivo impresso produzido na escola portuguesa e direcionado aos portadores de necessidades especiais contendo todos os pictogramas de acessibilidade. Esse material estará disponibilizado desde o primeiro dia do Festival e poderá ser retirado na tenda da secretaria da GSC.

“A inclusão e a democratização do acesso sempre receberam atenção especial do Flipoços. Nesta edição, contaremos com esta importante parceria com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, que foi possível graças à relevância do Flipoços em seu trabalho de lusofonia. Este é um diferencial muito importante do nosso Festival que vem, inclusive, sendo reconhecido internacionalmente por essa característica. Contarmos com um material gráfico em libras, que traz pictogramas, possibilitará que pessoas com todos os tipos de deficiências acessem a programação e o conteúdo do nosso site, que também é acessível. Por esse avanço, agradecemos ao Professor Pedro Morouço, diretor da Escola, à coordenadora Célia Sousa e toda equipe do CRID”, disse.

O CRID do Politécnico de Leiria é considerado uma referência internacional na área da inclusão, detendo um Know-How único em trabalhos em prol da sociedade. O centro criou a primeira biblioteca braile no Ensino Superior de Portugal, adapta regularmente obras literárias para braile e criou o primeiro guião multiformato ao nível mundial para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também conhecido por Mosteiro da Batalha. Dotou todos os espaços de restauração da Praça Rodrigues Lobo, espaço histórico e emblemático de Leiria, com ementas multiformato, e desenvolveu os folhetos inclusivos do Itinerário Jubilar de Fátima em 2017, iniciativa reconhecida pelo Papa Francisco por uma carta de agradecimento pelo trabalho desenvolvido em prol das pessoas com deficiência. Em mais um trabalho especialmente dedicado ao Flipoços 2024, o Centro também produziu, em Portugal, um vídeo institucional sobre o evento com tradução em libras. O vídeo feito pelo CRID pode ser acessado através do link: https://www.youtube.com/watch?v=4_Bjyavyl0E

FLIPOÇOS ACESSÍVEL

Além da tradução simultânea em libras em diversas atividades e do desenvolvimento de material gráfico inclusivo, o Festival reservou uma programação especial relacionada à acessibilidade, confira:

– Dia 30 de abril, terça-feira | às 16h | Bold Bloom Café: Literatura, Inclusão e Inteligência Acessível | Uma conversa entre Celia Souza CRID Leiria (Portugal) e Juliana Russano. (Voltada ao público geral, em especial, para profissionais que trabalham com inclusão social e digital. A lotação é limitada por ordem de chegada).

– Dia 02 de maio, quinta-feira | às 16h | Coreto Cultural: Literatura Acessível e Inclusiva | Apresentação do livro Centro de Recursos para a Inclusão Digital – CRID – Experiências no/do processo de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) em Portugal | Com Carina Alves (lançamento do box com 10 livros infantis de Literatura Acessível), Presidente do Instituto Incluir, Professor Allan Damasceno e Professora Célia Souza. Após, lançamento do documentário “Coisas boas acontecem”. Apoio Escola Superior de Educação e Ciências Sociais – CRID, Leiria, Portugal. (público geral, em especial, profissionais da inclusão social, digital, professores e entidades que lidam que pessoas com qualquer tipo de necessidades especiais).

Acesse a página especial de Inclusão Social do Flipoços pelo link https://www.flipocos.com/inclusao-social.html

A 19º. Flipoços + Feira do Livro do Sul de Minas é uma realização GSC Eventos Especiais, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Ministério da Cultura. Patrocínios: Rede Itaú, Valgroup, Althaia, Nutrire, Myrallis, Docol, Instituto Chamex e Sylvamo. Transporte Oficial: Viação Santa Cruz. Parceria Cultural: Sesc Minas. Apoio Cultural: Leitura Play, Green PCR, Maple Bear, CNA Inglês Definitivo e Cine Marquise. Apoio de Mídia: Revista Aorta, Revista Philos, Revista Canarana, Revista Aboio, Livronews, Philos, Portal Autêntica, Coluna Bastidores, Rabiscos, Fruta Madura 50+ e Publishnews, Portal de Poços, EPTV, Brand News, Mantiqueira, Jornal da Cidade, Poços Já, TV Poços e Poços Com. Rádio Oficial Joven Pan Poços. Espaços parceiros: Lascaux Chocolateria, BoldBloom Café e Thermas Antonio Carlos. Patrocínio no Prêmio Literário da Renovagraf. Instituições parceiras Caminhos Gerais e Descubra Poços. Ação Sustentável – Ação Reciclar, Conexão SA. E IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. Internet Exclusiva – Telemídia. Festivais parceiros – Filigram – Festival Literário de Gramado, Bienal do Livro de Pernambuco, HackTown, Mostra de Cinema de Fama, MIA, Folio, Flip. Apoio Institucional Câmara Brasileira do Livro, Câmara Mineira do Livro, Instituto Pró-livro, Snel, União Literária de Minas Gerais. Parceria internacional Camões, Embaixada de Portugal e Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social.

Para mais informações entre em contato pelo (35) 3697 1551, acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.