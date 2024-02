FMF divulga tabela básica do Campeonato Mineiro Módulo II 2024; Confira os jogos da Caldense

A Federação Mineira de Futebol (FMF) liberou nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, a tabela básica do Campeonato Mineiro Módulo II 2024. Os fãs da bola já podem começar a se preparar para uma temporada repleta de emoções, com grandes confrontos entre os clubes do estado.

A Caldense, tradicional clube de Poços de Caldas, já tem seu caminho definido na competição. A estreia da Veterana está programada para o dia 04 de maio, em um embate contra o North Esporte Clube, que acontecerá em Montes Claros. Será um momento crucial para os torcedores, que estarão ansiosos para ver o time em ação.

O Campeonato Mineiro Módulo II 2024 promete ser uma verdadeira maratona de futebol, com um formato de disputa que testará a resistência e habilidade dos clubes participantes. A competição será dividida em duas fases distintas, cada uma com seus próprios desafios.

Na primeira fase, os times serão distribuídos em dois grupos, compostos por seis clubes cada. Aqui, a batalha será intensa, com todos os times se enfrentando em turno e returno dentro do próprio grupo, totalizando 10 rodadas. Ao final desta etapa, os três mais bem colocados de cada grupo avançam para o triangular da segunda fase.

A segunda fase reserva ainda mais emoções, com os clubes divididos em dois grupos triangulares. Um grupo será formado pelo 1º, 4º e 6º colocados da primeira fase, enquanto o outro agrupará o 2º, 3º e 5º melhor classificados. Novamente, os confrontos serão realizados em turno e returno dentro dos próprios grupos.

Ao término desses triangulares, os dois melhor colocados de cada grupo garantirão o acesso e se classificarão para a grande final. Será o momento decisivo da competição, onde os times buscarão a glória máxima e a tão almejada vaga para o próximo nível do futebol mineiro.

Para o Secretário de Esportes, Fernando dos Santos, Poços de Caldas está sempre na torcida pela Veterana. Ele destaca o apoio incondicional da cidade ao clube, fornecendo todo o suporte necessário para que os jogadores possam brilhar nos gramados do Estádio Ronaldão.

Grupo A: Aymorés (Ubá), Betim (Betim), Democrata (Sete Lagoas), Nacional (Muriaé), Tupi (Juiz de Fora) e Valeriodoce (Itabira).

Grupo B: Caldense (Poços de Caldas), North (Montes Claros), URT (Patos de Minas), Boa Esporte (Varginha), Mamoré (Patos de Minas) e VEC (Varginha).

Confira a tabela com os jogos da Caldense

1º Turno

04/05 (Sáb): North x Caldense

11/05 (Sáb): Caldense x URT

15/05 (Qua): Caldense x Boa

18/05 (Sáb): Mamoré x Caldense

25/05 (Sáb): Caldense x Varginha

2º Turno

01/06 (Sáb): Varginha x Caldense

05/06 (Qua): Caldense x Mamoré

08/06 (Sáb): Boa x Caldense

15/06 (Sáb): URT x Caldense

22/06 (Sáb): Caldense x North

