Foi dada a largada às comemorações do 20° Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas

“plantio de frutíferas realizada no IF Campus Muzambinho marca abertura do evento”

Como atividade tradicional do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, aconteceu no dia 14 de setembro, no IF Sul de Minas – Campus Muzambinho, o plantio de mais de 100 mudas de árvores nativas e frutíferas.

Este é um legado do Congresso que anualmente promove plantio de árvores nativas e frutíferas em vários pontos da cidade.

Ao longo dos anos, locais como Parque Municipal Antonio Molinari, Jardim Elvira Dias, Jardim Kennedy, Usina Antas 1, receberam doações de mudas e o plantio, perfazendo um total de mais de 800 mudas nestes 20 anos do Congresso.

Nesta edição o plantio foi realizado, excepcionalmente, em Muzambinho para destacar e valorizar o principal parceiro na organização nos últimos 12 anos.

Ainda como parte da programação dos vinte anos do Congresso, os congressistas vão poder desfrutar de uma rica programação a partir do dia 19 de setembro, com temas alinhados com as urgências da atualidade, e ainda, visitas técnicas, apresentação de trabalhos científicos e festa de confraternização que vai acontecer na Cervejaria Gorillaz.

Como parte das atividades de comemoração dos 20 anos, a organização do Congresso vai oferecer uma conferência gratuita aberta à população de Poços e todos os que se interessam pelo tema ambiental, no dia 20 de setembro, quarta-feira, no Teatro da Urca, com o Prof. Dr. Guilhardes de Jesus Junior com o título “A importância da extensão universitária na popularização da ciência no Brasil”. Prof. Dr. Guilhardes possui Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz (BA), Especialização em Gestão de Instituições de Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz. A conferência vai explorar estratégias inovadoras, desafios e sucessos da extensão universitária, fortalecendo a interação entre academia e sociedade e impulsionando a democratização do conhecimento científico no Brasil.

Para esta atividade não há necessidade de inscrição prévia, a participação será condicionada à lotação do espaço, por ordem de chegada, no Teatro da Urca.

O Congresso é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, apoio Capes, FAPEMIG, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e instituições parceiras: IFSULDESTE Campus Santos Dumont, UEMG, Instituto Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, Universidade Federal de Campina Grande, CESMAC, UFLA- Universidade Federal de Lavras, UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais, Unioeste, Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, Unifal Alfenas, Associação de RPPN e Reservas Privadas de Minas Gerais, Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, INPE, Unifei-Universidade Federal de Itajubá, Ufscar e Uniube- Universidade de Verdade. Patrocínio da Alcoa.

Acesse o site para mais informações http://www.meioambientepocos.com.br/ ou ligue para (35) 3697-1551 na GSC Eventos Especiais em Poços de Caldas.

Serviço: Conferência: A importância da extensão universitária na popularização da ciência no Brasil

Facilitador: Prof. Dr. Guilhardes de Jesus Junior

Data: 20 de setembro | 19h30

Local: Espaço Cultural da Urca, Teatro Benigno Gaiga | Praça Getúlio Vargas, S/N | Poços de Caldas-MG

Entrada gratuita, sujeito à lotação