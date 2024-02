Foragido da justiça é capturado pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Um homem de 24 anos que estava foragido da justiça foi preso nesta terça-feira, 27, pela Polícia Militar de Poços de Caldas durante uma operação no Centro da cidade.

Com o emprego de todos os recursos disponíveis, as autoridades policiais procederam a abordagem de diversos indivíduos no local. Durante a operação, foi identificado e capturado o indivíduo em questão.

O homem estava em situação de fuga da justiça após ter sido condenado por roubo, crime pelo qual recebeu uma pena de 12 anos de reclusão. Após a sua detenção, ele foi conduzido pelas autoridades policiais para comparecer perante a autoridade de Polícia Judiciária competente para os procedimentos legais cabíveis.

Agência local de comunicação Organizacional do 29º BPM

