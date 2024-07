Foragido da justiça é preso durante patrulhamento preventivo em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu na tarde de ontem, 05, um foragido da justiça durante patrulhamento preventivo na Avenida Iguaçu, próximo à UPA. A ação visava coibir crimes contra o patrimônio na região.

O indivíduo de 34 anos chamou a atenção dos policiais ao acelerar o passo e esconder o rosto ao avistar a viatura. Diante do comportamento suspeito, foi realizada a abordagem e uma busca pessoal, durante a qual nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificar os dados no sistema informatizado, a equipe policial constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

ALCO – 29° BPM

