Senac oferece curso gratuito de agente de informações turísticas

O Senac MG, unidade Poços de Caldas, está com matrículas abertas para o curso de Agente de Informações Turísticas. A formação é realizada por meio do Programa Senac de Gratuidade e em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo.

As inscrições já estão abertas e são dirigidas a pessoas acima de 15 anos, com ensino fundamental I completo e renda familiar até dois salários mínimos. O período de inscrição vai até dia 14 de julho. Os interessados podem se dirigir à Secretaria de Turismo, localizada na antiga estação Fepasa/Mogiana ou realizar a inscrição no site do Senac. Mais informações pelo telefone (35) 2101-3150.

As aulas acontecem a partir do dia 18 de julho, no período da tarde, de 13h às 17h, num total de 40 vagas. O curso será ministrado no auditório da Autarquia Municipal de Ensino, localizado na rua Minas Gerais, no centro da cidade, até 26 de setembro.

Para o secretário municipal de Turismo, Ricardo Oliveira, o mercado de trabalho do setor sente falta de novos profissionais capacitados, desde o fechamento do curso de Turismo da PUC/Poços. “ Essa parceria com o Senac, com relação ao fomento no setor, é de suma importância para o trade local, visto que Poços apresenta uma lacuna de profissionais capacitados desde o fechamento do curso superior de Turismo. Sabemos também que todo destino turístico com mão de obra qualificada sai na frente dos demais. Esta qualificação chega num momento especial, de retomada, de oportunidade de crescimento do setor e será fundamental para o preenchimento de vagas num mercado de trabalho aquecido”.

O assunto Educação para o Turismo está sendo pautado nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, que vem discutindo a importância de uma Educação para o Turismo para despertar o significado do setor para a cidade Poços de Caldas. O objetivo é sensibilizar a população para a importância social, econômica e cultural do setor do Turismo para a cidade. “Começamos com o Senac e esperamos ampliar essa capacitação para outros setores para que o destino turístico Poços de Caldas possa se beneficiar como um todo”, conclui o secretário.

Matrícula

Para realizar a matrícula, é necessário ser maior de 15 anos e Ensino Fundamental I completo. Apresentar cópias de RG, CPF, Comprovante de residência e comprovante escolar (Histórico Escolar ou declaração expedido em até 30 dias pela escola com assinatura e carimbo); Cópia de RG com CPF do responsável quando o aluno for menor de 18 anos.

Curso

Dentro do cenário do Turismo no Brasil, um dos serviços de maior importância é o de informações turísticas. Sabe-se que o mercado não permite mais improviso e informalidade. Principalmente a partir da pandemia da covid-19 que exigiu readaptação para todo tipo de atendimento. Hoje, é preciso ser um profissional de excelência. O turista quer se sentir bem recebido e, ao aportar no destino, ter confiança em relação aos novos protocolos de biossegurança pós pandemia, deseja informações mais precisas acerca dos locais, sua história, sua geografia, as personalidades, as programações, os shows, os roteiros turísticos e tantos outros detalhes sobre a cidade visitada. Esse profissional é, na maioria das vezes, o porta-voz do destino, uma vez que a tendência inicial do turista é procurar um posto de atendimento turístico. Pensando nessa realidade, o Senac desenvolveu o curso Agente de Informações Turísticas (AIT) com o objetivo de qualificar profissionais para atender a turistas, visitantes e moradores locais e informar sobre a oferta turística local e regional com qualidade, biossegurança e cortesia. Para obter esse resultado, o aluno precisa desenvolver competências, habilidades e valores pertinentes à rotina de trabalho do AIT.

O Agente de Informações Turísticas informa e orienta turistas, visitantes e moradores locais sobre atrativos, equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura de apoio ao turismo, roteiros e programações, bem como presta informações históricas, culturais e artísticas locais. Esse profissional atua em centros ou postos de atendimento ao turista e moradores locais localizados em rodoviárias, centros culturais, comerciais, shoppings, hotéis, agências de viagens e em outros equipamentos turísticos. Nesse contexto, interagem com turistas, visitantes, moradores locais e profissionais do turismo como guias de turismo, agentes de viagem, entre outros. O profissional qualificado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sua capacidade de transformação da sociedade.