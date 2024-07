Frango ao molho de cerveja preta & Bolo de Fubá com amendoim

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FRANGO AO MOLHO DE CERVEJA PRETA

INGREDIENTES DO FRANGO

1 frango inteiro 2,2 kg aproximadamente

1 colher de sopa de páprica picante

1 colher de sopa de chimichurri

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

3 limões

½ xícara de chá de manteiga

Sal a gosto

PREPARO

Remova a espinha dorsal do frango inclusive o curanchim, também conhecido como azeiteira.

Tempere com sal e suco de limão, misture os temperos secos, junto com a manteiga gerando uma pasta e com cuidado vá introduzindo essa pasta sob a pele do frango. Arrume em uma assadeira com um peso de tijolo enrolado em alumínio para achatar o frango. Asse coberto com papel alumínio até amaciar. Remova a cobertura inclusive o tijolo regue com meia xícara de chá de cerveja e volte ao forno até que fique dourado. Sirva aos pedaços regados com o molho e acompanhados de angu mole, polenta.

INGREDIENTES DO MOLHO DE CERVEJA

½ xícara de chá de cebola picada

½ xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de tomate maduro picado

1 garrafa de cerveja preta 330ml

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Frite o bacon sem deixar queimar, retire da panela deixando a gordura, refogue tomate e cebola nessa gordura, junte meia xícara de cerveja, passe pelo processador de alimentos, junte o restante da cerveja e cozinhe para reduzir até engrossar.

BOLO DE FUBÁ COM AMENDOIM

INGREDIENTES

2 ½ xícaras das de chá de fubá mimoso

5 xícaras das de chá de leite

1 ½ xícaras das de chá de açúcar refinado

100 gr. de manteiga

5 ovos

1 xícara das de chá de amendoim torrado e moído

1 pitada de sal

1 colher das de sopa de fermento em pó

Canela em pau quebrada a gosto

PREPARO

Leve a metade do leite ao fogo para ferver em uma panela, junto com o açúcar, a canela em pau, a manteiga e o sal. Quando subir fervura, junte o fubá já dissolvido na outra metade do leite frio e cozinhe mexendo sempre até se transformar em um angu.

Espere esfriar, mexendo de vez em quando e depois de frio junte os ovos um de cada vez misturando sempre, adicione o amendoim e por último o fermento.

Depois de tudo bem misturado leve ao forno na temperatura média, em uma assadeira de furo untada com manteiga e fubá por aproximadamente cinquenta minutos até dourar.

É uma quitanda mineira de primeira linha e pode ser servido quente ou frio.