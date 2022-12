Galeria Ampliart exibe nova exposição

Beatriz Aquino

A Galeria Ampliart traz mais uma exposição para os amantes da arte. A mostra “Texturas”, que foi inaugurada ontem, reúne obras do artista plástico Israel Massuco, que teve como inspiração a natureza e sua diversidade de superfícies e formatos.

Para retratar seus quadros, Massuco passou por diversos pontos da cidade, como Avenida José Remígio Prézia, Represa Saturnino de Brito e Recando Japonês.

“Nos locais que escolhe para pintar suas obras, o artista coloca a tela sobre árvores e muros e capta toda a textura das superfícies, resultando em um trabalho diferenciado”, explica o curador da exposição, Erico Geraldi.

Nascido em Americana, interior de São Paulo, e morando atualmente em Poços de Caldas, Israel Massuco é formado em Licenciatura em Desenho e Plástica pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Como artista plástico, coleciona prêmios e exposições no currículo, sendo a mais notável, sua participação na II Mostra Brasileira no Louvre, em Paris, expondo a obra “Menina Indígena”.

Seu trabalho conta com esculturas em metal e argila, xilogravuras, gravura em metal e pinturas acrílicas. A exposição pode ser visitada até 20 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. A entrada é gratuita.

A Galeria Ampliart está localizada à Rua Paraná, 487, Bairro Funcionários.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.