Galeria Expoarte inaugura novas exposições nessa terça-feira

A Galeria Expoarte, criada pelo labortatório de Artes e Criatividade do IF Sul de Minas inaugura duas exposições na próxima terça-feira, 11 de abril.

Contando com o precioso apoio do professor de pintura Rafael Bruschi, a exposição “Girassóis” – Minha Primeira Pintura veio do da intenção da galeria de mesclar exposições de artistas consagrados, com artistas iniciantes e com trabalhos de alunos do IF e de outras instituições de ensino público.

Também no dia 11 será inaugurada uma exposição com a primeira obra de 44 alunos do IF da disciplina curricular de “Pintura – Teoria e Prática”, com a intenção de estabelecer um diálogo entre a arte a as pessoas, entre as pessoas com as pessoas, criando assim interação e fomentando a formação de grupos de interesses em comum, bem como a formação de público para a arte e cultura.

Além da exposição Girassóis, o artista Lucas Lambert apresenta a mostra Brasil Popular, trabalho que traz a representação de manifestações folclóricas, religiosas, musicais e releitura de fotografias.

As exposições possuem acessibilidade para atender diversos públicos como visitas guiadas, vídeo descritivo das obras, vídeo em libras, textos em Braille e outros.

As exposições contam com a curadoria de Marcio Luiz Bess.

Sobre a Expoarte

A Galeria Expoarte foi criada pelo Laboratório VOA (laboratório de Artes e Criatividade) em 2018 para atender a necessidade do IFSULDEMINAS Poços de Caldas de possuir um espaço multifuncional próprio para realização de exposições e outros eventos culturais. Tal espaço se fez necessário devido à demanda gerada pela grande produção artística no campus nas mais diversas linguagens. Suas ações são de cunho social e colaborativo, não possuem fins lucrativos, são gratuitas para os frequentadores e também para os expositores, buscando, dessa forma, oportunizar a comunidades menos favorecidas o acesso arte e cultura e a artistas consagrados, bem como fomentar a inserção de artistas iniciantes no mercado das artes, a formação de público para eventos artísticos e a promoção de uma plataforma para a liberdade de expressão e reflexão sobre diversos temas sociais, econômicos, políticos e culturais de interesse da comunidade escolar. Desde o início de 2022 a galeria passou a contar com uma estrutura diferenciada, desenvolvida para possibilitar maior inclusão a públicos diferentes através da acessibilidade criada com o subsídio de ferramentas tecnológicas, como vídeo guias em Língua Brasileira de Sinais (Libras), textos explicativos e identificadores em braile nos títulos, além de monitores habilitados que acompanham os visitantes, tornando-se assim, uma referência/modelo para criação novos espaços de exibição de arte e adaptação dos já existentes. Caracteriza-se também como um campo para o desenvolvimento de gestores em projetos e experimentação das tecnologias inclusivas produzidas pelos alunos da instituição.

Beatriz Aquino