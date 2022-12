Ganhadores do “Poços premia contribuinte em dia” serão contemplados na sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os cidadãos que estão em dia com os tributos municipais concorreram automaticamente a “Campanha Poços Premia”. A oportunidade promovida pela Prefeitura de Poços de Caldas, visa a valorização de todos os que mantém os seus pagamentos Municipais dentro do prazo na cidade.

A secretaria municipal da Fazenda, através das Comissões Organizadora e Fiscalizadora da Campanha de Arrecadação do IPTU 2021 – “Poços Premia Contribuinte em Dia”, torna público os nomes dos ganhadores, que receberão os respectivos prêmios no dia 23/12/2022 às 10h, na FEPASA, ficando os mesmos, desde já, convocados a comparecerem, portando documento de identidade (CPF e RG para pessoa física ou cópia autenticada do Contrato Social acompanhado do RG e CPF do representante legal, para pessoa jurídica).

O sorteio dos ganhadores foi realizado junto a comissão do concurso no último dia 13.

Segundo o secretário de Fazenda, Alexandre Lino, parabenizamos desde já os contemplados. “Foram selecionados 10 super prêmios para valorizarmos o cidadão que paga em dia os tributos municipais e fidelizar cada vez mais a necessidade que continuem com seus pagamentos executados dentro dos prazos”, reforça Alexandre.

Os nomes também foram publicados no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (19).

Concorreram todos os cidadãos poços-caldenses que estavam em dia com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ISS (Imposto sobre serviços), do IBTI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e de todas as taxas municipais como as do lixo, licenciamentos e renovações.

RELAÇÃO DOS GANHADORES

1º lugar: 01 (um) AUTOMÓVEL 0 KM (zero-quilômetro)

Número sorteado: 46395

Contribuinte: EDER ALVISI

2º lugar: 01 (uma) MOTOCICLETA tipo scooter 0 KM (zero-quilômetro)

Número sorteado: 29637

Contribuinte: FERNANDO LUIZ DA SILVA

3º lugar: 01 (uma) SMART TV 50” (cinquenta polegadas)

Número sorteado: 21809

Contribuinte: AFONSO AUGUSTO PASSOS CARDOSO

4º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 26975

Contribuinte: OSMAR DE GOUVEIA

5º lugar: 01 (um) SMARTPHONE

Número sorteado: 51811

Contribuinte: DARCY AUGUSTO DE MEDEIROS

6º lugar: 01 (uma) SMART TV 42” (quarenta e duas polegadas)

Número sorteado: 68553

Contribuinte: CLOVIS ALVES GONCALVES

7º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 42038

Contribuinte: RAUL DA COSTA FERREIRA

8º lugar: 01 (um) SMARTPHONE

Número sorteado: 64664

Contribuinte: LUCIANO CANDIDO DA SILVA

9º lugar: 01 (uma) SMART TV 42” (quarenta e duas polegadas)

Número sorteado: 30300

Contribuinte: NILZA MARQUES DE SOUZA SIMOES

10º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 93126

Contribuinte: JOSE LIMERCI