Vila da Páscoa começa nesta sexta-feira (07) em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Vila da Páscoa, espaço promovido pela segunda vez em Poços de Caldas, pela Secretaria Municipal de Turismo, pode ser conferida a partir de sexta-feira (7).

No Domingo de Páscoa (9), acontece a chegada do Coelhinho, às 9h.

Montada na Praça dos Imigrantes, ao lado do Xadrez Gigante, ela vai receber famílias diariamente em todos os horários.

Com brinquedos interativos e espaços para fotos, a criançada pode aproveitar o período doce da Páscoa com brincadeiras e muita diversão. A Vila da Páscoa ficará montada até o dia 6 de maio.

