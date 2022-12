Solenidade de premiação dos Jogos Solidários será realizada no dia 20 de dezembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os Jogos Solidários 2022 chegaram ao fim. Foram 52 dias de evento, envolvendo mais de 1.800 participantes diretos e 22 instituições. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, ACIA – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Unimed, Associação Atlética Caldense e Lorenzetti.

A solenidade de premiação e encerramento dos Jogos Solidários, edição especial comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas, será realizada no dia 20 de dezembro, às 9h30, na sede da ACIA (Rua Prefeito Chagas, 459 – Centro).

Para o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida, neste ano o evento se superou, batendo recordes de participantes e, especialmente, no seu objetivo principal de ajudar as instituições da cidade. “Estamos contabilizando tudo que será apresentado no encerramento. Mais uma vez , agradecemos às entidades pela adesão, pois todas realizam um trabalho essencial junto à comunidade poços-caldense”, destaca.

Em 2022, o evento foi especial e integrou as festividades dos 150 anos de Poços de Caldas. Mais de 1.800 pessoas representaram as entidades socioassistenciais do município nas modalidades: corrida, BMX, natação, vôlei de areia, tênis de campo, basquete, canoagem, futebol society, futsal, peteca, squash, handebol, beach tênis, ultramaratona ligeirinho, corrida cross, hipismo, futsal feminino, apresentação ginástica rítmica, motos (esquadrão), xadrez, futvôlei, trilhão solidário, dança, cricket, capoeira, speed, basquete 3×3, judô, vôlei de quadra, tênis de mesa e XCO.

O secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, destaca que a cidade respirou esportes durante os Jogos Solidários, com modalidades esportivas acontecendo em vários pontos. “O esporte é essencial na vida de todos e estamos cada vez mais proporcionando esses momentos para a população. Nos Jogos Solidários, além de fazer bem a saúde, também podemos auxiliar as instituições”, ressalta.

Participaram dos jogos as seguintes instituições/projetos: Associação Metodista de Ação Social, Associação Damas de Caridade, Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, Vila Vicentina Elvira Dias, Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Associação Criança Feliz, Casa do Caminho, Casa do Menor Dr. Ednan Dias, Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, Serviço de Obras Sociais do Brasil, Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação de Promoção Humana e Ação Social, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, Assistência Social Emanuel, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, Lenços ao Vento e Centro de Ensino e Pesquisa Capoeira.