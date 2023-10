Gestante fica ferida após acidente na Avenida João Pinheiro em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada deste sábado, 21, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão entre automóveis que envolveu um Honda Civic e um Chevrolet Ágile. O incidente ocorreu no cruzamento da Rua São José com a Avenida João Pinheiro.

Segundo informações obtidas no local, o Honda Civic seguia pela Rua São José, enquanto o Chevrolet Ágile trafegava pela Avenida João Pinheiro. O choque entre os veículos aconteceu no cruzamento, resultando em danos significativos para ambos os carros. Após a colisão, o Honda Civic ainda se chocou contra um pilar de um estabelecimento comercial nas proximidades.

A condutora do Chevrolet Ágile, uma mulher de 31 anos, está grávida e reclamava de dores na barriga devido ao acionamento do airbag. Ela foi prontamente atendida pela equipe da SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Ainda não atualizaram sobre o estado de saúde da gestante e do bebê.

O condutor do Honda Civic, um homem de 61 anos, também se queixou de dores leves em várias partes do corpo. Contudo, ele optou por recusar o atendimento médico oferecido pelo Corpo de Bombeiros e pela SAMU. Não havia outros ocupantes nos veículos no momento do acidente.

A Polícia Militar compareceu ao local e ficou responsável por preservar a cena do acidente, coordenando o acionamento da perícia e garantindo a liberação da via afetada. As circunstâncias do acidente estão sob investigação, e mais detalhes serão revelados à medida que a apuração prossiga.