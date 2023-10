Governo abre inscrições para editais estaduais da Lei Paulo Gustavo

Mais de R$ 182 milhões serão destinados à produção audiovisual e diversas áreas culturais; prazo começa nesta segunda-feira (9/10), às 12h, e vai até às 18h do dia 28/10

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult – MG), abre, nesta segunda-feira (9/10), às 12h, inscrições para os dez editais estaduais da Lei Paulo Gustavo. O prazo vai até às 18h do dia 28/10, horário de Brasília. Interessados devem fazer a inscrição por meio da plataforma Prosas, neste link: https://secultmg.prosas.com.br.

Ao todo, serão destinados R$ 182.397.750,52 milhões aos segmentos audiovisual e demais áreas culturais.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com permanência no estado, com comprovada atuação artística e cultural.

Saiba mais sobre os editais aqui.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.