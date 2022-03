Inclusão Digital | Aulas no CEU são retomadas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram retomadas as aulas do curso de Inclusão Digital do Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da zona leste, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS). A turma conta com 12 alunos e as aulas têm duração de seis semanas.

A cientista da computação e coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IFSULDEMINAS, Lorena Temponi Boechat, destaca que o objetivo da formação é proporcionar a inclusão digital e social aos moradores da zona leste do município.

As aulas são realizadas nas sextas-feiras, no período da tarde, e esta turma já está completa. “Hoje, a informática faz parte do nosso dia a dia e é muito gratificante poder proporcionar este tipo de iniciativa para a população da região leste da cidade”, destaca o coordenador do CEU, Franco Martins. Ele informa que o curso tem duração de seis semanas e que, em breve, será aberta uma nova turma.

Para o estudante do curso Técnico em Informática, Samuel Cagnani, que é instrutor da formação, o projeto de extensão leva os conhecimentos adquiridos no IFSULDEMINAS para a comunidade e é uma oportunidade para colocar em prática os conteúdos aprendidos.

“Espero que seja muito bom. Estamos querendo aprender ainda mais”, conta o aluno Otávio Henrique. O Centro de Artes e Esportes Unificado é um espaço que tem como objetivo reunir programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania.