Governo anuncia repasse de R$ 45 milhões para as Apaes ainda em 2024

Minas tem 432 unidades de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; verba será destinada para alavancar projetos das entidades

O Governo de Minas anunciou repasse de R$ 45 milhões para as Apaes nesta quarta-feira (3/4), na abertura do XV Congresso da Rede Mineira das Apaes e V Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa e Família, organizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, no Minascentro, na capital mineira.

Emocionado, o governador Romeu Zema relembrou a convivência com a tia, uma pessoa com deficiência, e a abertura da Apae de Araxá. “Desde então, aprendi a admirar o trabalho notório realizado pelas Apaes. Sempre que me perguntam que instituição respeito, cito as associações. É um local onde existem pessoas que querem fazer o bem e têm como missão o propósito de promover dignidade à vida de milhares de outras pessoas”, disse o governador.

A divulgação foi feita pelo secretário-chefe de Estado de Casa Civil, Marcelo Aro. De acordo com ele, o repasse será realizado pelo Governo de Minas, por meio das secretarias de Estado de Casa Civil e de Desenvolvimento Social, para alavancar projetos e programas desenvolvidos pelas Apaes em todo o estado.

“Tenho visitado cada Apae pelas cidades que passo e sempre são as mesmas queixas e dores: falta dinheiro para fechar as contas no final do mês e outras formas de ajuda. Por isso, depois de diversas reuniões do governo com a Federação das Apaes de Minas Gerais, é com muita alegria que anunciamos o repasse da verba durante o congresso”, destacou o secretário Marcelo Aro. Além disso, reforçou o trabalho fundamental dos profissionais para manter o funcionamento das Apaes.

Também estiveram presentes no evento os secretários de Estado de Educação, Igor Alvarenga, e de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá.

Todas as diretrizes para que as Apaes de Minas Gerais possam se inscrever para receber os recursos ainda serão divulgadas pela Casa Civil e Sedese e coordenadas pela Federação das Apaes.

Apoio

O Estado de Minas Gerais tem sido um parceiro para as Apaes mineiras, como salienta Glaúcia Boaretto, presidente da Federação das Apaes de Minas Gerais.

Ao todo, Minas conta com 432 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, que atendem 1,3 milhão de pessoas em todo o estado.

“Temos conseguido, por meio da sensibilidade do governador e dos secretários, o entendimento sobre a dificuldade da manutenção de uma Apae”, destacou.

Ela reforçou ainda que a prestação de serviço na área de assistência social não possui nenhuma destinação de recursos do Governo Federal. ” Nosso Estado compreendeu essa carência e buscou viabilizar essa verba que vai chegar na ponta, onde a Apae tem necessidade,” afirmou Glaúcia.

Com o tema “Vida independente e Deficiência Intelectual: vivências, práticas e desafios”, o XV Congresso traz palestrantes internacionais e outras 21 pessoas com deficiência para debater de forma científica e promover troca de conhecimentos para melhorar a qualidade de vida das PCDs. Além de combater o capacitismo, favorecer a inclusão social e continuar a luta pelos direitos dessa população.

O evento é gratuito e será realizado até sexta-feira (5/4) no Minascentro, na região Central de Belo Horizonte.

Fonte: Agência Minas