Manual de sobrevivência do Corujão do Cine Marquise Ultravisão – Sessão especial é nesta noite/ madrugada

O Cine Marquise Ultravisão está preparando mais um Corujão em Poços de Caldas. Desta vez serão exibidos na madrugada entre 21 e 22 julho os filmes do diretor Christopher Nolan, com uma programação diferenciada que inclui A Origem, Interestelar, Dunkirk, Tenet e o lançamento Oppenheimer. Os títulos foram separados em duas salas diferentes com encerramento sempre do novo filme do diretor.

A gente sabe que uma maratona na madrugada pode ser desafiadora, então, preparamos um manual de sobrevivência com as dicas e orientações que vão garantir a melhor experiência conosco.

1. Chegue com antecedência!

Embora o Corujão ocorra durante toda a noite, sem pressa para acabar, vale se programar para chegar com antecedência, assim você evita filas nos banheiros e bombonière, consegue se informar melhor sobre a dinâmica do evento e entra na sala com tranquilidade, já se preparando para uma noite maravilhosa conosco. Ah, se chegar atrasado e a sessão tiver começado, entre calmamente e evite fazer barulho para não atrapalhar quem já estiver na sala. Também vale se antecipar sobre como chegará até o cinema e voltará para casa, há opções de estacionamento na rua e transporte por aplicativo, como o recém-criado Chama Elas, com motoristas mulheres.

2. Conforto faz diferença!

Em um corujão com três filmes noite à dentro, conforto é a prioridade. Venha com roupas leves e aconchegantes, um bom pijama é muito bem-vindo e combina bastante com a ocasião, inclusive, uma mantinha e almofada para o pescoço podem ser perfeitos para completar a experiência.

3. A pipoca é o melhor lanchinho da madrugada!

A gente sabe que é tentador comprar pizzas, lanches e frituras para aproveitar na madrugada, no entanto, nada combina melhor com cinema do que pipoca, não tem para ninguém. Por isso, para garantir um espaço mais limpo e agradável para todos, não recomendamos o consumo de tais alimentos dentro das salas. Pensando em como a pipoca é o melhor lanchinho da madrugada, haverá a opção da compra do combo com balde de pipoca refil, para você repor à vontade durante sua estadia conosco.

4. Sinta-se em casa, mas lembre-se de que não está sozinho!

Estamos preparando uma noite especial para que você e seus amigos se sintam em casa durante nossa maratona de filmes, quanto mais confortáveis estiverem, melhor se lembrarão desta noite. Nessas horas é fácil deixar passar alguns cuidados, como recolher o próprio lixo e manter seu espaço mais limpo, além de deixar para conversar com seus acompanhantes depois do filme e não durante. Sabemos que podemos contar com vocês para manterem a atenção redobrada quanto a isso.

5. Deixe o celular de lado!

Celular e cinema definitivamente não são compatíveis. Além de ser proibido fotografar ou gravar dentro da sala de cinema, a luz da tela durante a exibição pode atrapalhar ou desconcentrar quem está ao redor ou até mesmo o dono do celular. Afinal, nada mais divertido do que mergulhar no universo do cinema durante a madrugada esquecendo do mundo lá fora, não é mesmo? Ah, mas fiquem à vontade para postar – e nos marcar – durante os intervalos entre os filmes.

Serviço: Corujão do Nolan

Cine Marquise Ultravisão – R. Rio Grande do Sul, 1007 – Centro, Poços de Caldas – MG

Programação e horário

SALA 1: (A partir das 21h45)

– Interestelar (2014)

– Dunkirk (2017)

– Oppenheimer (2023)

SALA 2: (A partir das 21h30)

– A Origem (2010)

– Tenet (2020)

– Oppenheimer (2023)

A bombonière estará aberta até 03h50.