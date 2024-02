Veículo capota e cai no rio Lambari em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um veículo capotou e caiu nas águas do Rio Lambari, na madrugada deste sábado, 24, em Poços de Caldas. O incidente ocorreu por volta das 02h50min, na Avenida Mansur Fraya, no bairro Vila Togni.

Segundo relatos, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motorista já fora do veículo, em um posto de combustível nas proximidades, aguardando por atendimento.

A causa do acidente ainda não foi determinada, porém, testemunhas afirmam que o condutor perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento e na queda no ribeirão, deixando o automóvel de rodas para cima.

A Polícia Militar foi acionada para os procedimentos legais relacionados ao acidente, enquanto a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros prestou assistência ao motorista, conduzindo-o para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves, onde recebeu avaliação médica.