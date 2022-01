Governo de MG inicia nesta segunda (24) distribuição de 400 mil doses de Coronavac para vacinar crianças

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governo de Minas inicia, nesta segunda-feira (24/1), a distribuição de cerca de 400 mil doses da vacina Coronavac para a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no estado. A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) irá detalhar o cronograma de entrega dos imunizantes aos municípios e as recomendações para a aplicação também nesta segunda-feira.

“Com a aprovação da Anvisa sobre o uso da Coronavac para crianças, vamos utilizar as 400 mil doses que Minas tem estocadas para vacinação do público de 6 a 17 anos. A maior operação de vacinação da história de Minas segue avançando! Por favor, vacine”, disse o governador Romeu Zema, via Twitter.

Na última quinta-feira (20/1), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da Coronavac no público de 6 a 17 anos, incluindo um veto ao uso em pessoas com baixa imunidade.

Minas Gerais já havia iniciado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no dia 14/1 com imunizantes da Pfizer. O primeiro garotinho a receber a vacina foi Miguel Bittencourt, de 11 anos, morador de Vespasiano. A expectativa é aplicar a primeira dose em 1,8 milhão de meninos e meninas do estado até o final de março.