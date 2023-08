Governo de Minas acompanha anúncio de investimentos em Poços de Caldas e cumpre agendas no Sul de Minas

O governador Romeu Zema acompanha, nesta quarta-feira (9/8), às 15h, anúncio de investimento da empresa australiana Meteoric em projeto de extração de argila iônica em terras raras no município de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Antes, o governador conhece nova estrutura do Teleférico de Poços de Caldas, um dos principais pontos turísticos da cidade, reaberto em abril.

O governador também estará em Divisa Nova e Botelhos, municípios nos quais se reúne com prefeitos e lideranças locais.

Serviço

Vistoria nova estrutura do Bondinho de Poços de Caldas

Data: 9/8/2023 (quarta-feira)

Horário: das 14h às 14h45

Local: Parque José Affonso Junqueira – Avenida Francisco Salles, s/n, Centro, Poços de Caldas

Anúncio investimento Meteoric

Data: 9/8/2023 (quarta-feira)

Horário: das 15h às 16h

Local: Palace Casino – Região Urbana Homogênea IX, Centro, Poços de Caldas

