Governo de Minas lança sistema que facilita pagamento do IPVA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IPVA Digital deixa acesso mais ágil e com rede de dados conectada em tempo real à Coordenadoria de Trânsito

“Agora facilitou. Como tenho dois veículos, eu ficava muito tempo no site para conseguir pagar os IPVAs e as taxas de Licenciamento. Para cada item era uma busca diferente”. A fala é do servidor público Max William Queirós, que está ansioso para conhecer as funcionalidades do IPVA Digital, lançado nesta quinta-feira (5/9) pelo Governo de Minas, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG).

O IPVA Digital já pode ser acessado diretamente no site da SEF. Nele, os motoristas precisarão de menos cliques para chegar ao objetivo de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV).

Ao digitar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o cidadão vai poder consultar e visualizar todos os débitos relacionados ao veículo com maior transparência e facilidade na navegabilidade, tudo em uma única tela. Além de poder visualizar e emitir os comprovantes de pagamentos de IPVA e TRLAV.

O sistema ainda é conectado diretamente à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET), antigo Detran, que atualiza em tempo real as condições e pendências tributárias.

O pagamento continua sendo possível com a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que é a guia de recolhimento, ou via Pix.

Dados reunidos por CPF

Outra novidade trazida pelo IPVA Digital é a possibilidade de reunir todos os tributos relacionados a veículos pelo CPF do proprietário. Ou seja, quem tem mais de um veículo, não precisará mais emitir as guias de pagamento separadamente. A consulta, inicialmente, estará limitada para até dez veículos.

No site da Fazenda, o cidadão poderá autenticar o CPF pelo aplicativo gov.br e terá acesso aos extratos de débitos, status e histórico de todos os veículos registrados em seu nome, também em visualização simplificada em uma única tela.

Modernização

“Antes, o proprietário tinha que procurar o débito por ano e clicar em cada item para gerar a solicitação de pagamento. Agora, conseguirá visualizar em uma mesma tela todos os extratos dos débitos do ano vigente e dos períodos anteriores e escolher quais quitar, gerando apenas uma guia de arrecadação. O contribuinte resolverá as suas pendências em poucos cliques”, explica o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Gomes.

O subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Scavazza, destaca que a Secretaria de Fazenda vem, sistematicamente, buscando a inovação e facilitar a vida dos mineiros para tornar cada vez mais simples e acessíveis os serviços prestados.

Segundo Scavazza, essa é apenas a primeira etapa do projeto IPVA Digital.

“Em breve, serão incorporadas novas funcionalidades para melhorar ainda mais esse sistema que atende a milhões de proprietários de veículos no estado de Minas Gerais”, enfatiza.

Essa primeira versão do IPVA Digital contempla as pessoas físicas. Em um segundo momento, será estendida às pessoas jurídicas.

Facilidade

Para Max William, que tem registrado em seu nome um carro e uma motocicleta, um site mais intuitivo e de fácil navegação trará mais conforto e comodidade, uma vez que diminui as chances de erros durante os pagamentos do IPVA e da Taxa de Licenciamento.

“Às vezes, as buscas complicadas nos sites nos levam a erros. Se deixarmos passar um débito em aberto, por exemplo, a gente fica devendo o imposto e nem se dá conta. O site tem que ser de fácil navegabilidade, intuitivo, funcional para todos e não somente a quem tem facilidade com as tecnologias”, comenta.

“Já tive experiência de pensar ‘só quero pagar o que devo’, mas nem sempre era fácil chegar ao final com poucos cliques. Acredito que o serviço público também tem que acompanhar as modernidades. Isso traz benefícios para nós e para o governo”, diz Max.

CRLV 2024

Vale lembrar que em Minas Gerais, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2024 começou a ser exigido a partir deste mês. Para obter o documento, o proprietário precisa estar em dia com todos os débitos relacionados ao veículo, como o IPVA, a TRLAV e eventuais multas.

Fonte: Agência Minas