Governo de Minas oferece acesso gratuito a curso de Programação de Harvard

Alice Dionisio

Por meio de uma parceria entre Governo de Minas e Fundação Estudar, está disponível a versão em português do ‘Curso de Introdução a Programação da Universidade de Harvard’, uma das mais prestigiadas do mundo. O CC50, como é chamada a versão brasileira, é totalmente on-line e conta com mais de 25 horas de conteúdo, passando por conceitos como algoritmo e estrutura de dados, até linguagens como C, Python, SQL e JavaScript.

Uma pesquisa do Instituto Korn Ferry, estima que até 2030, o déficit de profissionais de tecnologia no mundo será de 4,3 milhões. O que posiciona a área como uma excelente oportunidade de carreira. No Brasil estima-se que formam-se apenas 65% da demanda. Além disso, é cada vez mais consensual que “independente do setor de atuação, as pessoas precisarão entender o básico do que é possível fazer com tecnologia”, afirma Ailton Cunha, Líder da Frente Tech da Fundação Estudar.

Ao concluírem o CC50, 88% dos alunos afirmam se sentir mais confiantes em aplicar para vagas de tecnologia. E são conectados com diferentes oportunidades de continuar o seu desenvolvimento profissional por meio de outras iniciativas da Fundação Estudar, como bolsas para programas de empregabilidade, ou de liderança.

Até o momento, mais de 10 mil alunos já concluíram a versão brasileira do curso.

De acordo com a aluna Daiana Meotti, o curso pode ser descrito como ‘excelente’. “Diferente de muitos professores de TI, o David, com quem tive aulas, (o curso) consegue transmitir o conhecimento com muita didática. As analogias e dinâmicas ajudam muito para aqueles alunos iniciantes”, avalia.

Já o concluinte Nicollas Arruda descreve a atividade como ‘sensacional’. “O nível do curso vai além das expectativas. Muito conteúdo rico de informações e todas bem detalhadas”, afirma.

Hoje, são 134 prefeituras do estado parceiras do TecPop Minas que possuem laboratórios tecnológicos para atendimento ao público do projeto e disseminação dos cursos. Esse suporte extra foi responsável para que a taxa de conclusão dos alunos do TecPop fosse três vezes maior que a média nacional, na comparação com alunos de outros projetos e estados.

“O Governo de Minas mostra, com o programa e todas as oportunidades contidas nele, o objetivo constante de ser impulsionador de melhorias na vida dos mineiros, ampliando as perspectivas de geração de emprego e renda de qualidade”, avalia o secretário de Estado Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

TecPop é destaque nacional

Evidenciando sua excelência, os números de formandos do CC50 por meio da plataforma do TecPop Minas são três vezes maiores que a média nacional. De acordo com dados coletados pela Fundação Estudar, em nível nacional, a taxa de concluintes foi de 9.040, o que representa um índice de conclusão de 4,12%. Em Minas, esse número sobe para 12,50%.

Sobre o TecPop Minas

O Tecpop Minas consiste em programa fundamental para a democratização da tecnologia, do empreendedorismo e do conhecimento como estratégia para o desenvolvimento econômico e social do estado de Minas Gerais. O projeto tem como objetivo garantir a inclusão digital e a capacitação profissional dos mineiros, oferecendo cursos e conteúdos tecnológicos para capacitação profissional gratuitos na modalidade on-line.

Para iniciar o curso, basta acessar a página do Tecpop Minas e fazer sua inscrição, sem nenhum custo.