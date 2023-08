Xô dodói: Secretarias de saúde, de esportes e de educação lançam programa para incentivar a atualização do cartão de vacina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o objetivo de promover a atualização dos cartões vacinais de crianças e adultos, visando a ampliação da cobertura vacinal no município, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de Esportes e Lazer desenvolveram o programa “Xô Dodói: vem vacinar, brincar e crescer saudável”.

O Xô Dodói será um momento de descontração, com brinquedos, pipoca e algodão-doce para atrair os pequenos para a vacinação, além de reforçar a importância de se vacinar.

Seguir rigorosamente o calendário vacinal e manter a carteira de vacinação atualizada é bastante importante em todas as idades, não só para se proteger de doenças que são facilmente evitáveis, mas também para prevenir aquelas que são consideradas graves e podem levar a morte, como é o caso da meningite.

O secretário de saúde, Thiago Mariano destacou a importância da ação. “A vacinação é um importante instrumento de proteção de diversas doenças. Essa campanha contribui para promover a conscientização sobre a atualização dos cartões de vacina, além de contribuir com com o aumento da cobertura vacinal, que impede a volta de doenças já erradicadas e também reduz os casos mais graves da doença.”

A primeira edição deste programa, acontecerá neste sábado (26), na Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, durante a Festa da Família.

A vice-diretora da escola, Wilson Hedy Molinari falou sobre a parceria entre as secretarias.“No dia da Festa da Família serão oferecidos diversos tipos de atividades em todas as salas. Este ano, contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que ofertará dentro das demais oficinas que ofereceremos o evento “Xô dodói”. A intenção é que a família toda coloque a vacinação em dia e tragam seu cartão de vacina para o dia. Podendo concorrer ao sorteio de diversos brindes àquelas famílias que levarem a carteirinha de vacinação. Esperamos que o evento seja não somente mais uma festa, mas um tempo de qualidade entre os estudantes e suas respectivas famílias, promovendo e ofertando a conscientização sobre os cuidados vacinais.

O evento contará também com sorteio de brindes para as pessoas que estiverem com o cartão de vacinas atualizado.

O Programa “Xô Dodói” percorrerá todas as áreas de Poços levando diversão e proteção para adultos e crianças.