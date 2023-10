Circuito hípico sul mineiro chega a Poços de Caldas para a grande final

Nos dias 07 e 08 de outubro, a cidade de Poços de Caldas será palco da final do Circuito Sul Mineiro de Hipismo, um evento que reúne apaixonados por cavalos e equitação de toda a região. O evento acontece na Hípica Chácara Flora e promete dois dias emocionantes de competições e diversão para toda a família.

Após duas etapas realizadas em maio deste ano na Hípica Veiga , em Três Pontas, e em setembro na San Martin , em Pouso Alegre, chega a competição a Poços de Caldas trazendo mais de 120 conjuntos, incluindo competidores e seus cavalos, além de amigos e familiares, para disputar as emocionantes provas de salto.

O evento é aberto ao público, com entrada gratuita, proporcionando uma oportunidade única para os moradores e visitantes da cidade assistirem de perto a habilidade e a graça dos cavaleiros e amazonas da região. Os concorrentes enfrentarão obstáculos desafiadores em diversas categorias, incluindo Kids, Trote 30cm, Galope 40cm, 60cm, 80cm, 90cm, 1m e 1,10m.

Além das competições, a Hípica Chácara Flora contará com uma praça de alimentação repleta de delícias locais. Os visitantes poderão desfrutar de chopp artesanal, vinhos selecionados, cafés da região Vulcânica, além de uma variedade de lanches, pratos e doces.

O evento não é apenas uma competição esportiva, mas também uma celebração da paixão pelo hipismo e pelos cavalos. É uma chance para os participantes mostrarem suas habilidades, para o público apreciar a beleza dos animais e para todos desfrutarem de um ambiente acolhedor e amigável.

A entrada é gratuita.

