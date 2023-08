Exposição na Câmara homenageia Jacques Rodrigues de Carvalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No mês dedicado ao voluntariado, a Câmara de Poços recebe a exposição Jacques – Amor e Caridade. Objetos, fotos e banners estão no saguão de entrada do Legislativo com o intuito de preservar a memória de um dos maiores filantropos de Poços. A iniciativa é do vereador Flávio Togni de Lima e Silva (PSDB).

Flavinho é autor desta e de outras homenagens a Jacques Rodrigues de Carvalho, que faleceu em novembro de 2022. No ano de 2021, no primeiro ano da atual Legislatura, Jacques recebeu o Diploma de Honra ao Mérito, apresentado pelo vereador. Em 2023, foi aprovada a Resolução 893/2023, que institui o "Diploma Jacques Rodrigues de Carvalho de Mérito Voluntário no Município de Poços de Caldas". A cerimônia será realizada pela primeira vez no próximo dia 25 de agosto, com o objetivo de enaltecer a memória de Jacques e reconhecer outros cidadãos e cidadãs de Poços que se dedicam ao próximo.

Na última terça-feira (01), aconteceu a abertura da exposição, com a presença de vereadores e da filha de Jacques, Gisa Carvalho. “Quando o Flavinho nos procurou para essa homenagem, que é de muita alegria e emoção para nós, eu e minha irmã nos reunimos para fazer essa escolha das fotos, porque é muito material de uma vida toda dedicada ao próximo e à caridade. Fizemos uma pequena seleção do trabalho do pai. Trouxe o que era mais valioso para ele, o aparelho de aferir pressão, objetos usados para extração de dentes, a mesa, a pasta marrom, jaleco branco, algumas fotos e banners com a história de vida dele. É de uma importância grande para nós filhos seguirmos um pouco do exemplo dele e deixarmos essa mensagem de amor, de solidariedade, compaixão, agradecendo a Deus por termos recebido tantos ensinamentos de um ser tão iluminado”, ressaltou Gisa.

Flavinho destacou a história de vida de Jacques e afirmou que, no mês do voluntariado, nada mais justo do que enaltecer o trabalho desenvolvido por ele durante décadas. “Registro meu agradecimento à Gisa por permitir que a gente pudesse trazer essa exposição, que já era um desejo nosso com ele ainda vivo. É muito bom, muito prazeroso, a gente iniciar o mês do voluntariado com a exposição de um dos maiores filantropos que Poços já teve. Jacques foi uma figura ímpar e que veio ao mundo para servir ao próximo. Esta é muito mais que uma exposição, para mim é fruto de uma doce missão, que é manter vivos a memória, o exemplo e o legado desse ser de luz. Eu estava chegando para a abertura e lembrando das nossas conversas, a gente falava muito das palavras de Jesus Cristo ‘amai-vos uns aos outros como eu vos amei’ e Jacques amou. Essa era a essência da sua vida, através da doação de medicamentos, das consultas odontológicas, do empréstimo de camas hospitalares, bengalas, andadores ou simplesmente de uma escuta ou uma palavra. Jacques amou”, disse Flavinho.

No Requerimento em que solicitou a exposição, Flavinho enalteceu o trabalho de Jacques e sua esposa Gisélia, que faleceu em 1992. “O exemplo da caridade Jacques recebeu da mãe, dona Emiliana, e o compartilhou com a esposa, Gisélia, a Zélia, sendo ela uma grande parceira desta obra de amor e solidariedade. Que essas homenagens que ele já recebeu e todas as outras que virão sirvam como adubo e água para fazer florescer essa semente que ele plantou. Que a gente possa seguir seus exemplos e fazer um mundo melhor”, afirmou o parlamentar.

As visitas à exposição podem ser feitas até 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 09 às 18h.