Governo do Estado avalia panorama para imunização contra Covid-19

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, se reuniu com a equipe técnica da SES-MG para atualizar o Plano Estadual de Contingência para Vacinação Contra a Covid-19, em execução desde setembro.

Durante a apresentação, foram avaliadas as etapas de desenvolvimento e registro dos imunizantes, os critérios em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as ações da secretaria em andamento.

“A SES-MG está tomando as medidas necessárias para organizar a estrutura logística e a capacitação de recursos humanos, para garantir uma vacinação segura para a população de Minas Gerais”, pontuou Carlos Eduardo Amaral, em reunião nessa segunda-feira (14/12).

Custeio da operação, logística, segurança e operacionalização da campanha, além de públicos prioritários para vacinação também estiveram na pauta do encontro.

De acordo com o secretário, a pasta acompanha as publicações da Anvisa e a participação ativamente das reuniões promovidas pela coordenação do Programa Nacional de Imunização. Os encontros têm o objetivo de divulgar as vacinas que estão em testes no Brasil, articular estratégias de capacitação e logística com as regionais de Saúde e orientar os municípios que precisam estar estruturados para a campanha.

Estudos

Ainda em teste no Brasil, as vacinas da AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen tiveram suas plataformas tecnológicas examinadas e discutidas durante o encontro. Os quatro imunizantes estão em fase de testes e ainda não obtiveram a aprovação da Anvisa, responsável por registrar e liberar o produto para utilização em território nacional.

“Estamos estudando todas as possibilidades para atender os 853 municípios mineiros com eficiência, celeridade e segurança. Precisamos garantir que as vacinas mantenham suas características iniciais para conferir imunidade. São produtos que precisam de temperaturas e conservação adequadas”, ressaltou a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaina Passos.

Plano

O Plano de Contingenciamento para Vacinação Contra a Covid-19 inclui acompanhamento de pesquisas, reuniões com o Ministério da Saúde, aquisição de insumos, diagnósticos das Redes de Frio do Estado e a compra de 50 milhões de seringas agulhadas. Está em andamento o edital de chamamento público para a implantação dos Centros de Referência em Imunobiológicas Especiais (Cries Macrorregionais).

Confira as aquisições realizadas pelo Governo de Minas até o momento:

50 milhões de seringas e agulhas

617 câmaras refrigeradas

60 mil coletores para material perfurocortante

15 mil termômetros

1,5 mil unidades de pallets