Grupamento Ambiental da GCM recebe novos equipamentos

Foram entregues na tarde desta sexta-feira (20) novos equipamentos para o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas. Dentro dos investimentos realizados junto à GCM, com foco na modernização da corporação, são 30 novas caixas de abelha, 4 cinturões de segurança, 2 cintos de posicionamento, 200 metros de corda salva vida, e um equipamento de corta queda.

“Essa modernização da Guarda Civil Municipal é fundamental para que possamos aprimorar ainda mais o serviço prestado na cidade. Tanto o Grupamento Ambiental, quanto o Operacional têm recebido novos equipamentos, que proporcionam aos guardas as condições para atendimento de diversos tipos de ocorrências”, aponta o coordenador da Guarda Civil Municipal, Inspetor Marcelo Gavião Bastos.

Além desta entrega desenvolvida, que contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, a GCM já recebeu entre 2021 e 2022 inúmeros equipamentos essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos na corporação. Desde veículos, motos, escudos e capacetes anti motim, coletes balísticos, sparks, algemas, novos uniformes em geral, além de demais equipamentos distribuídos internamente.

“Além de tudo que já foi entregue, novos equipamentos e ferramentas já estão em processo de aquisição, e até mesmo uma nova viatura de grande porte e blindada será entregue em breve à GCM. A modernização é fundamental para o trabalho continuar com eficiência”, finaliza o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu.

Entre os projetos já em andamento também da Guarda Civil Municipal, o monitoramento com câmeras segue em atividade, e a ideia é que em breve todo este trabalho seja aprimorado com câmeras por toda a cidade, com foco principal na segurança pública. Na oportunidade, o prefeito juntamente ao secretário e o coordenador da Guarda, visitaram a central da GCM.

