Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas comemora 31 anos de história e conquistas

No 15 de dezembro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Poços de Caldas comemora 31 anos de existência, marcando uma trajetória de dedicação, lutas e conquistas. Fundada com o compromisso de proteger bens, serviços e instalações do município, a GCM tornou-se uma das instituições mais respeitadas da cidade, sendo reconhecida pela bravura e excelência de seus agentes.

O diretor da Guarda Civil Municipal, Marcelo Gavião Bastos, destacou a importância do momento para a corporação e prestou homenagem aos integrantes que já se aposentaram ou que faleceram ao longo da jornada. “Nessa caminhada, muitos companheiros nos deixaram. A eles, nossa homenagem e a certeza de que nós, orgulhosos remanescentes, sempre responderemos a chamada por eles, mesmo com nossas vozes embargadas e lágrimas contidas, mas em alto e bom som: GCM… PRESENTE!”, declarou emocionado.

Em um momento histórico para as Guardas Municipais em todo o país, a GCM de Poços de Caldas também reflete o crescimento e o fortalecimento dessas corporações. O diretor Marcelo Gavião Bastos ressaltou que a legislação federal, como a Lei n.º 13.022/14, que regulamenta as Guardas Municipais, e a Lei n.º 13.675/18, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, ampliaram as atribuições dessas instituições. “A Guarda Civil Municipal tem crescido significativamente no Brasil, com aumento de 35% no efeito nacional e 40% nos investimentos públicos destinados a essas corporações”, afirmou.

O secretário de Defesa Social de Poços de Caldas, Rafael Tadeu Conde Maria, destacou os investimentos realizados no município nos últimos anos, que somam mais de R$ 3 milhões. Esses recursos foram aplicados na qualificação dos servidores e na melhoria da infraestrutura de segurança. “A segurança pública é um dos pilares principais da nossa cidade. Temos orgulho em priorizar essa área e avançar continuamente, sempre com o objetivo de proteger nossa população e garantir a tranquilidade de todos”, ressaltou.

Este ano, Poços de Caldas também foi palco do X Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública. O evento, realizado pela primeira vez na cidade, reuniu profissionais de diversas regiões do Brasil e reforçou o pioneirismo da GCM local, que completou três décadas de tradição e compromisso. Para o secretário Rafael Tadeu Conde Maria, sediar um evento de tamanha relevância reforça o papel de Poços de Caldas no fortalecimento da segurança pública nacional.

A celebração do 31º aniversário da Guarda Civil Municipal é também um momento de gratidão. “Parabéns a todos os nossos integrantes, pelo profissionalismo e dedicação. Vocês fazem a diferença, superando todas as dificuldades. Vamos em frente! AROEIRA!”, declarou Marcelo Gavião Bastos, exaltando o espírito de união e compromisso que caracteriza a corporação.