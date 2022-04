Guarda Civil Municipal recebe novos equipamentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foram entregues na manhã desta sexta-feira (08), na sede da Guarda Civil Municipal em Poços, novos equipamentos, para a atividade operacional da corporação.

Ao todo foram 10 novas Sparks (Dispositivos Elétricos Incapacitantes), e duas novas motos 300 cilindradas para o Grupamento Ambiental.

“Seguimos com nosso trabalho de valorização da GCM, com novos equipamentos que aprimoram ainda mais a prestação de serviços da corporação na cidade”, aponta o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeua Conde.

Agora com esta nova aquisição, a Guarda conta com 20 Sparks e 10 motos, sendo 6 do Grupamento Ambiental e 4 do Operacional.