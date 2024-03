Hemominas informa funcionamento das unidades durante a Semana Santa

Unidades da fundação em todo o estado terão os horários de atendimento alterados no feriado prolongado

A Fundação Hemominas informa que, em virtude do feriado de Sexta-feira da Paixão (29/3), as unidades terão seus horários de funcionamento alterados, sendo que todas as unidades estarão fechadas neste dia.

Seguem, abaixo, os horários de atendimento na Quinta-feira Santa e no Sábado de Aleluia:

28/3/2024 (quinta-feira):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 18h

Hemocentro Regional de Governador Valadares: das 7h às 16h

Hemocentro Regional de Juiz de Fora: das 7h às 18h

Hemocentro Regional de Montes Claros: das 7h às 17h30

Hemocentro Regional de Pouso Alegre: das 7h30 às 12h

Hemocentro Regional de Uberaba: das 7h às 17h30

Hemocentro Regional de Uberlândia: das 7h às 12h

Hemonúcleo de Diamantina: das 7h às 12h

Hemonúcleo de Divinópolis: das 7h às 12h

Hemonúcleo de Ituiutaba: das 7h às 11h30

Hemonúcleo de Manhuaçu: das 7h30 às 11h

Hemonúcleo de Passos: das 7h às 11h30

Hemonúcleo de Patos de Minas: das 7h às 11h

Hemonúcleo de Ponte Nova: das 7h30 às 11h30

Hemonúcleo de São João del-Rei: das 7h às 11h30

Hemonúcleo de Sete Lagoas: das 7h30 às 12h30

Posto de Coleta Estação BH: das 8h às 18h30

Unidade de Coleta de Além Paraíba: fechada

Unidade de Coleta de Betim: das 7h às 11h30

Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek: das 7h às 12h;

Unidade de Coleta de Poços de Caldas: das 7h às 11h30

29/3/24 (sexta-feira):

Todas as unidades estarão fechadas.



30/3/24 (sábado):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h

Hemocentro Regional de Juiz de Fora: das 7h às 12h

Hemocentro de Uberaba: das 7h às 11h

Demais unidades estarão fechadas neste dia.

Os endereços das unidades da Hemominas estão disponíveis neste link.

Agendamento

As doações podem ser agendadas on-line ou pelo aplicativo MGApp – Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.

Como fazer a doação

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos, estar bem descansado no momento da doação, estar alimentado e apresentar documento original e oficial com foto, filiação e assinatura.

Clique aqui para saber quais são os requisitos para doar sangue.

Fonte: Agência Minas

