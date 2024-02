Homem cai em rio e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 05, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo um homem que havia caído no rio próximo às obras da Alameda Poços, na avenida Francisco Sales, em Poços de Caldas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com a vítima, um homem de 46 anos, nas margens do rio. Segundo relatos, o indivíduo apresentava um comportamento agressivo e estava sendo contido por populares. Após avaliação inicial, constatou-se que ele sofria de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e uma hemorragia no braço, decorrente de um corte profundo. Além disso, o paciente demonstrava sinais de desorientação e suspeita de uso de substâncias entorpecentes.

Os socorristas procederam com a imobilização da vítima e prestaram os primeiros socorros, realizando curativos no local. Em seguida, ele foi transferido para uma prancha e levado ao interior da Unidade de Resgate. Posteriormente foi encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde recebeu atendimento médico especializado.

As circunstâncias que levaram à queda no rio estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.