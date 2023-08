Homem de 57 anos é preso suspeito de estuprar e aliciar crianças em Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem, de 57 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Alfenas, Sul do estado, suspeito de estuprar e aliciar duas crianças, que hoje possuem 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade.

As investigações, a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) em Alfenas, indicam que o investigado aliciava as crianças mediante o pagamento de quantias em dinheiro e fornecimento de doces e guloseimas, a fim de com ele praticar os atos sexuais. Conforme apurado, o investigado se valia do fato de ser vizinho das vítimas e padrinho de batismo de uma delas para com elas praticar os crimes, que ocorriam há pelo menos 02 (dois) anos.

Os fatos foram levados à apuração após o pai de uma das vítimas receber áudios através das redes sociais nos quais o investigado convida uma das vítimas para a prática de atos de natureza sexual. Com os levantamentos, a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão preventiva à Justiça, o qual foi deferido e cumprido na data de hoje, quando o investigado se entregou espontaneamente à Polícia Militar da cidade de Areado/MG e na presença da Delegada de Polícia confessou os crimes.

O homem responderá pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) e aliciamento de menores para a prática de atos libidinosos (art. 241-D, do Eca).