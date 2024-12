Homem morre após parada cardiorrespiratória em Poços de Caldas

Um homem de 37 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 18, após sofrer uma parada cardiorrespiratória na zona leste de Poços de Caldas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Augusto Pomárico, onde a vítima foi encontrada dentro de um veículo Monza estacionado.

Os bombeiros informaram que o homem tinha um histórico de problemas cardíacos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamada, mas a morte foi confirmada no local.

