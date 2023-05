Poços de Caldas sediará 1º Seminário do Meio Ambiente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente em parceria com o IF Sul de Minas, Universidade Federal de Alfenas, Autarquia Municipal e com apoio do SEST/SENAT E SENAC, realiza nos dias 5 e 6 de junho o “1° Seminário do Meio Ambiente” com o tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O evento será realizado no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços De Caldas e tem como foco no protagonismo frente à crise ambiental, a Semana de Meio Ambiente, visa promover debates científicos sobre ações desenvolvidas em diversas escalas e envolvendo os diferentes atores da sociedade para troca de experiências e incentivo à transformação. Palestras, oficinas, painéis, minicursos, darão oportunidade à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, de conhecer, participar e ser incentivado a promover ações que podem mudar o mundo.

Estarão presentes também, os representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e empresas com atuação na área ambiental. O evento é gratuito e aberto a toda população.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, o mundo tem passado por importantes transformações em decorrência do comportamento humano, principalmente em relação ao uso exagerado dos recursos naturais e o descarte incorreto dos resíduos produzidos pela vida moderna. “Decorrente dessa mudança, a humanidade se vê frente a diversos desafios, entre eles o de mudar a forma de se relacionar com a natureza transformando a ‘sociedade do consumo’ em uma ‘sociedade da sustentabilidade’ em todas as suas dimensões.”

DIA DO MEIO AMBIENTE

O dia 5 de Junho foi escolhido em 1972 pela Assembléia Geral da ONU, em homenagem ao dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano, que aconteceu em Estocolmo e teve como um dos principais avanços a criação do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).

Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies.