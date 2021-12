Menores são apreendidos com 162 pedras de crack, no centro de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu na tarde de hoje (09) 162 pedras de crack com dois adolescentes, no centro da cidade.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais identificaram os suspeitos em frente a um supermercado, na Avenida Francisco Salles. Assim que avistaram os militares, os menores arremessaram as drogas no rio.

Após busca pessoal foi encontrado com eles R$ 195,00. Com apoio da Rocca e cão de faro foi iniciada varredura no local. Na mata atrás da Fepasa foram encontradas as pedras de crack e R$78,00.

Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material arrecadado.