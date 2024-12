Homem morre em acidente de trânsito após colisão contra árvore em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta terça-feira, 17, um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu em um acidente de trânsito na região próxima à Fazenda Chiqueirão, no sentido ao centro de Poços de Caldas. O veículo que ele conduzia colidiu violentamente contra uma árvore.

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que a vítima já estava sem sinais vitais, como confirmado pela avaliação da equipe médica do SAMU. Após a liberação da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente, e a identidade do homem ainda não foi confirmada, já que ele não portava documentos de identificação. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.