Homem morre em obra no bairro São José em Poços de Caldas

Um homem de 37 anos morreu na manhã desta quinta-feira (1º) em uma obra na rua Geny Villas Boas Tardelli, bairro São José, em Poços de Caldas.

Segundo informações a vítima trabalhava no local, quando passou mal e desmaiou. O Samu foi acionado, mas quando chegou o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local, assim como a perícia técnica da Polícia Civil que apura o caso.

Em análise preliminar não foram constatados sinais de violência no corpo da vítima.

O corpo do trabalhador foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao IML.

