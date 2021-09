Hospital de Campanha registra queda nos atendimentos

O Hospital de Campanha, realizou no mês de agosto, o total de 3.126 atendimentos, sendo realizados 2.120 testes, sendo 292 positivos e 1.828 negativos.

O número total de pessoas internadas no Hospital, foi de 29, sendo que todos ficaram nos leitos de enfermaria e nenhum em leitos de UTI’s. Já faz 24 horas que nenhum paciente é internado no Hospital. Os 10 leitos de UTI’S COVID-19 foram desativados na tarde de ontem (31).

No mês de julho, foram 4.714 pessoas atendidas, comparando com o mês de agosto, o Hospital teve uma queda de 1.588 atendimentos.

O Hospital de Campanha é fundamental para suporte na forma ambulatorial e na forma assistencial de pacientes com sintomas de síndromes gripais.

Durante esse ano o maior pico de atendimentos aconteceu no mês de junho de 2021, com 6.604 pessoas atendidas e 3.003 testes realizados.

De janeiro a julho deste ano, foram 30.023 atendimentos, sendo realizados 13.334 testes e 3.546 pessoas testadas positivas para a Covid-19. No ano de 2020, foram 10.265 atendimentos e 937 testes positivos.

Testes

O município oferece três tipos de testagens: o teste rápido, que é agendado e realizado após 10 dias do início dos sintomas; o antígeno, que é realizado do 3 ao 7 dias de sintomas, ambos o resultado sai entre vinte a quarenta minutos; e o RT-PCR, que é colhido e enviado para a FUNED (Fundação Ezequiel Dias), no terceiro ou quinto dia de sintomas, e resultado em média 07 dias.

Horário de Atendimento

O Ambulatório do Hospital de Campanha, funciona das 7h às 19h, todos os dias, na rua Paraíba, 682, no centro de Poços de Caldas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.